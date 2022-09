San Petronio 2022: messa, mostra, fuochi d'artificio e concerti

Bologna si prepara a festeggiare il suo patrono, San Petronio, il prossimo 4 ottobre.

Alle 17 si terrà la solenne concelebrazione presieduta dal Cardinale Arcivescovo, Matteo Zuppi, e seguita dalla processione con le reliquie del santo attorno a piazza Maggiore.

La festa si prolungherà poi all’esterno anche per festeggiare i 25 anni della nascita di fatto del Comitato per le celebrazioni petroniane, che vede la collaborazione della Chiesa e della Città, comitato che nacque come frutto del Congresso Eucaristico del ’97 e che venne formalizzata nel 2005 dal Card. Caffarra con il sindaco Merola. Alle 19 in Piazza Maggiore Musica con le Verdi note e degustazione dei sapori bolognesi. Alla 20.30 Dodi Battaglia in Concerto. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico concluderà la giornata.