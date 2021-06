San pietro in Casale, quattro rondoni trovati nel parco: salvati dalla polizia locale

I volatili affidati alla Lipu per la gesitone. La specie è nota per rimanere sempre in volo, ma i cuccioli una volta caduti dal nido venogno abbandonati dalla madre

Sono stati trovati a terra e soccorsi i quattro cuccioli di rondone trovati nell'area verde vicina al municipio di San pietro in Casale. A provvedere al recupero dei noti volatili è stata la polizia locale, che ha poi affidato gli animali alla Lipu.

Il rondone, come spiegato dal personale della Lipu, ha la particolarità di vivere costantemente in volo, anche quando mangia, dorme o si accoppia, e si fermano solo per nidificare, altra caratteristica è che, a differenza di altre specie, una volta che cadono dal nido la mamma non provvede più al loro accudimento o a portare loro il cibo. Il personale Lipu provvederà alla ristorazione delle bestiole e al loro eventuale inserimento in ambiente.