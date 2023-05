Già da alcune ore il torrente ha superato la soglia di allarme, ma la Regione rassicura: "Non ci preoccupa"

Continua a preoccupare la situazione metereologica di tutta la regione Emilia-Romagna, da giorni colpita da una forte ondata di piogge. Dalla zona di San Ruffillo arrivano immagini spaventose di un torrente Savena colmo di acqua. Come chiarito dalla vicepresidente regionale e assessora all'Ambiente Irene Priolo, il fiume da alcune ore ha superato la soglia di allarme. Al momento però, sempre secondo Priolo, la situazione del Savena non è così preoccupante come sembra, anche se i video diffusi sui social network restituiscono uno scenario preoccupante. Sul posto, nel pomeriggio, anche un sopralluogo del sindaco Matteo Lepore.