Si aggira per strada, i residenti chiamano il 112: trovato con le dosi già confezionate

Si aggirava per le strade intorno alla zona di San Ruffillo, con fare sospetto. E qualche residente ha così chiamato il 112. Così un cittadino del Marocco di 34 anni è finito agli arresti ieri sera per spaccio. Nelle sue tasche infatti i carabinieri hanno trovato nove dosi già confezionate di cocaina, in tutto circa 6 grammi.

L'uomo, che è risultato senza fissa dimora, è stato fermato in via Abba, non distante dal punto in cui, l'anno prima, era stato analogamente fermato sempre per questioni di spaccio di droga. In quell'occasione, il 34enne era stato trovato in possesso anche di 500 euro in contanti. Dopo i dovuti accertamenti, l'uomo è stato accompagnato in camera di sicurezza.