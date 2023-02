Distinti e ben vestiti in panne sulla San Vitale: ma è una truffa

Vedendo due uomini vestiti in modo elegante rimasti in panne evidentemente diversi automobilisti si sono fermati per dare un aiuto, compresi i Carabinieri di Medicina che hanno denunciato due cittadini rumeni per tentata truffa.

Si presentavano come distinti professionisti rimasti senza benzina e senza denaro contante sulla via San Vitale, ma, sfortuna loro, si sono imbattuti nei Carabinieri che li hanno controllati, scoprendo il tentativo di truffa. I due avevano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, quindi dediti a questo tipo di truffe.

Infatti da un controllo più approfondito, i militari hanno constatato che non solo la loro autovettura aveva ancora carburante nel serbatoio ma in tasca avevano denaro contante, pertanto è stato accertato che stavo tentando la truffa.

Pochi giorni fa, un 36enne è stato denunciato per truffa ai danni di un anziano. La vittima in questione, un 79enne bolognese, ha chiamato le forze dell'ordine dopo essersi insospettito, ma solo dopo che l'uomo, in più occasioni, lo aveva convinto a elargire modiche somme di denaro, sempre con la scusa di passare da un contratto meno vantaggioso a uno più conveniente.