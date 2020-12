Vaccini covid, sottosegretaria Zampa: "Per Arcuri è tutto pronto, ma allenteremo le misure sotto i 10 mila contagi"

“Davanti abbiamo mesi difficili che richiederanno massimo rigore. Le persone stiano lontane fisicamente, si vedano il giorno di Natale su Skype. Allenteremo le misure sotto i 10 mila contagi al giorno e così potrà riaprire anche la scuola”. Lo ha detto la bolognese Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, a InBlu Radio.

“Non so in quale data Arcuri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento del COVID-19 - può immaginare di cominciare la distribuzione del vaccino che è particolarmente delicato perché ha un problema di conservazione a -70-80 gradi” ma ci ha confermato più volte che tutto è pronto” ha detto Zampa "dentro al governo è normale ci siano punti di vista differenti. Abbiamo qualche mese molto difficile davanti a noi che richiederà il massimo rigore”.

"La progressione dei contagi va a una velocità supersonica"

“La curva – ha aggiunto Zampa - è scesa molto meno di quanto avessimo pianificato e di quanto necessario. Questo significa che siamo lontani dai numeri rassicuranti per la riapertura delle attività. La progressione dei contagi va a una velocità supersonica. Avevamo immaginato di riuscire a scendere sotto i 10 mila contagi ma non si sta assolutamente scendendo sotto questa quota. Sappiamo che il punto che permette un allentamento delle misure ma soprattutto la ripresa di attività importanti come ad esempio la riapertura delle scuole deve vedere scendere il numero dei contagiati in maniera decisa cioè sotto i 10 mila casi di contagio al giorno. Immaginiamo che sia necessario correggere tutto questo esattamente come hanno fatto la Germania e l’Inghilterra”.

“Dobbiamo dire alle persone – prosegue - con il senso di solidarietà e di affetto: ‘Mettetevi in sicurezza, resistete, stringete i denti’. È più importante sapere che i nostri parenti e amici siano in sicurezza. Vedetevi su Skype il giorno di Natale e resistete stando lontano fisicamente”.

“La scuola – ha concluso Zampa a InBlu Radio - non è pericolosa ma è nel numero di contatti che mette in movimento che diventa un moltiplicatore significativo. Se noi però abbassiamo quei numeri la scuola come avevamo previsto si riapre. Questa è la priorità delle priorità”.