"Ciao Sandro": morto lo storico collaboratore di Gianni Morandi

"Conoscevo Sandro Stefanelli da circa 20 anni. Abitando a Bologna era quasi impossibile non incontrarlo, prima o poi. Era una persona positiva, sempre di buon umore, disponibile e generoso destinato a diventare un vero e proprio personaggio in tutta la città e non solo. Eravamo grandi amici e, come due fratelli quasi coetanei, abbiamo condiviso tante avventure, viaggi, spettacoli, serate all’osteria, tante partite allo Stadio come tifosi del Bologna... La notizia della sua morte, sebbene sapessi che era malato da molto tempo, mi addolora profondamente, con lui se ne va anche gran parte della mia vita. Ciao Sandro, ti vorrò sempre bene".

Con queste parole Gianni Morandi ha commentato la prematura dipartita del suo storico collaboratore, Sandro Stefanelli, spentosi a 75 anni dopo un periodo di malattia. Stefanelli, bolognese doc, è stato per anni un inseparabile collaboratore per Morandi, al punto da essere ribattezzato il 'Mr Wolf' che risolve problemi per tutto quello che riguardava la vita prima e dopo i concerti e le date del cantautore bolognese. Le esequie si svolgeranno oggi. La notizia della morte della storica spalla arriva mentre Morandi insieme con Amadeus e Chiara Ferragni sta preparando il festival di Sanremo, il previsione per i primi di febbraio.