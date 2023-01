Ad Anzola sanificatori d’aria in tutte le scuole: “Non c’è solo il Covid”

Il comune di Anzola ha acquistato 124 sanificatori d’aria di marca Beghelli che verranno installati in 62 aule scolastiche del territorio comunale. La decisione è stata presa per prevenire il propagarsi di influenza, virus e naturalmente il Covid. "Ad oggi i tre quarti sono già stati installati e sono operativi", afferma il sindaco Giampiero Veronesi, che questa mattina ha inaugurato simbolicamente i nuovi impianti alle scuole 'Caduti per la libertà' insieme a Gian Pietro Beghelli. "Abbiamo preso atto del fatto che oltre al Covid - spiega Veronesi sui social - sono ormai tantissime le patologie che stanno affliggendo la popolazione, arrivando a rendere difficilmente reperibili alcuni medicinali". In particolare, sottolinea il sindaco di Anzola, "i più colpiti sono i bambini, anche molto piccoli. L'Ausl di Bologna ha registrato infatti un boom di ricoveri a inizio 2023 nei reparti di Pediatria, ricorrendo a posto letto al di fuori dei reparti di degenza abituali". Per questo, continua Veronesi, "ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto fare per alleviare questa problematica". Da qui la decisione di acquistare nuovi sanificatori d'aria per nidi, materne, scuole primarie e secondarie. "In questo modo proteggeremo non solo tutti i bambini e i ragazzi delle nostre scuole- spiega il sindaco- ma nel contempo faremo in modo che dalle scuole i contagi non si propaghino nelle abitazioni, dove spesso soggiornano persone anziane". La novità, a quanto pare, è stata apprezzata anche dagli stessi alunni. "I bambini erano preparatissimi e ci hanno spiegato il sistema di funzionamento del ricircolo di queste apparecchiature", riferisce il sindaco.