Sanità, monito Bonaccini: "Servono tre miliardi, o saranno praterie per i privati"

Stretto tra la contrazione del finanziamento alla sanità previsto per i prossimi tre anni e le spese Covid mai rimborsate dai governi che si sono succeduti, iI presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, torna a pressare il governo affinché aumenti le risorse destinate proprio al sistema sanitario.

"Il ministro della Salute Schillaci -esordisce Bonaccini- a inizio luglio ha affermato che servono subito almeno tre miliardi di euro per il sistema sanitario nazionale, che oggi è indubbiamente sottofinanziato. Siamo infatti tornati, dopo anni, sotto il 7% di spesa rispetto al Pil. Ma le scelte di questo Governo, se non corrette, peggioreranno drammaticamente l'attuale situazione perché nelle previsioni dei prossimi tre anni si scendera' addirittura al 6,2%, tra i peggiori Paesi dell'Unione europea", avverte Bonaccini. "Non ci vuole uno scienziato per capire che questo significherebbe favorire la sanità privata a discapito di quella pubblica, l'esatto contrario di quanto afferma invece ogni volta che lo intervistano il ministro Schillaci. E l'esatto contrario di ciò che dovrebbe garantire un sistema sanitario pubblico universalistico, cioè dare lo stesso diritto di cura ad un povero come ad un ricco", scandisce il governatore.

A questo punto, "delle due l'una: o viene immediatamente aumentato il fondo sanitario pubblico di almeno tre miliardi, come richiesto dal ministro stesso, oppure vi sarà la certezza che si vuole colpire chi ha più sanità pubblica, come l'Emilia-Romagna. E se va in difficoltà l'Emilia-Romagna, indicata dallo stesso ministero come la prima regione italiana per qualità e quantità di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, figuriamoci il resto del Paese", ammonisce Bonaccini. "Va detto che il governo Conte 2 ed il governo Draghi aumentarono di ben 12 miliardi di euro in tre anni il fondo sanitario nazionale, ma quelle risorse, peraltro nemmeno sufficient, sono servite per contrastare la drammatica pandemia e l'aumento delle spese energetiche", ricorda il presidente.