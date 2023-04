Case della Salute e fondi Pnrr: per Forza Italia "sono a rischio"

La costruzione delle case della comunità è a rischio e non si sa se il bilancio della sanità regionale “sia in grado di assorbire l’urto della mancata finalizzazione delle case della comunità e dei possibili risarcimenti che potrebbe chiedere l’Europa”.

La preoccupazione è di Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia, che in un'interpellanza chiede chiarimenti alla giunta. Oltre a voler conoscere i motivi dei rischi, la consigliera azzurra chiede “se la riforma della sanità regionale, non ancora presentata all’Assemblea legislativa e ai cittadini, rischi di non vedere mai la luce a causa della mancanza di un elemento fondamentale conseguente all’incapacità nel raggiungere i target e i milestone definiti dal Pnrr”.

L’assessore Raffaele Donini, nel febbraio 2022, ha dichiarato in Aula che dal Pnrr sarebbe arrivato mezzo miliardo, parte del quale usato per gli “ospedalini” mentre il presidente Stefano Bonaccini “ha affermato che 84 nuove Case della Comunità sarebbero state costruite utilizzando 124,6 milioni di euro provenienti dal Pnrr”.

Ma, sottolinea Castaldini, “il mancato raggiungimento di obiettivi del Pnrr può comportare non solo una mancata erogazione di fondi per opere successive, ma anche la restituzione di quanto già elargito”. Secondo la consigliera la situazione è “paradossale” perché non solo non si completerebbero le case della comunità “ma la Regione si potrebbe trovare a dover restituire quanto già ricevuto per non aver raggiunto gli obiettivi, con un ulteriore appesantimento dei già critici bilanci sanitari”.

Lavori al via a giugno

Della settimana scorsa invece la notizia che, in anticipo di cinque mesi sulla road map prevista a livello nazionale, l'Ausl di Bologna pronta ad aprire i cantieri del Pnrr per le opere in sanità. I lavori prenderanno il via tra giugno e settembre per case e ospedali di comunità nuovi o da ampliare, che porteranno in dote al territorio 90 posti letto in più tra la città e la provincia. In tutto sono 25 gli interventi, di cui 23 finanziati direttamente dal Pnrr e due complementari sostenuti con altre risorse statali e regionali, per un investimento complessivo di 62,7 milioni di euro. Rispetto alle previsioni, la cifra è lievitata per effetto del rincaro dei materiali. Dal ministero dell'Economia, l'Ausl è riuscita a ottenere fondi extra per 7,6 milioni di euro, con cui coprire il 70% della spesa supplementare. Il resto è stato recuperato grazie alle economie sui ribassi d'asta degli appalti, senza dover fare alcun taglio ai progetti.