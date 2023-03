Sanità, in Regione il buco è di 400 milioni

Un buco di 400 milioni di euro. La Regione fa i conti con l’ammanco di cassa nella sanità per il 2023 e invita le aziende sanitarie a contenere la spesa per evitare il commissariamento. La pesante gestione degli ultimi anni, causa pandemia ma anche rincari energetici e inflazione, presenta oggi un conto salato a Viale Aldo Moro che, pur senza avanzare un vero e proprio piano di rientro, adotta una linea di prudenza nei confronti delle aziende sanitarie. "Non possiamo far finta di nulla, dovremo fare attenzione a non sbilanciarci dal punto di vista finanziario", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, a margine della seduta di Assemblea legislativa.

Le misure per evitare il commissariamento

"Il piano di rientro, se mai dovessimo caderci - ha aggiunto Donini - arriverà soltanto a fronte di una non chiusura in pareggio del bilancio. Nel 2022 abbiamo chiuso il bilancio in pareggio grazie al fatto che molte risorse finanziarie sono state impiegate per questo da parte nostra, per il terzo anno consecutivo. Per il quarto anno, dopo aver impiegato oltre un miliardo di risorse nostre per pareggiare i bilanci precedenti, abbiamo dato indicazione alle aziende di un contenimento della spesa. Perché - avverte l'assessore - non possiamo permetterci che il disavanzo potenziale sul 2023 possa trasformarsi in un disavanzo tale da portare a provvedimenti molto drastici da parte del Governo". Ossia, il commissariamento.

Il nuovo accordo siglato con i sindacati confederali

Alla luce di questa situazione e del confronto non facile con il Governo, la Regione mette le mani avanti anche sul fronte assunzioni, annunciando fin da ora che quanto fatto negli ultimi anni su questo versante non è al momento replicabile. Una comunicazione che arriva dopo un ultimo accordo siglato con le funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil da 16 milioni di euro per pagare il salario accessorio a circa 56.000 dipendenti del sistema sanitario. "Dopo tre anni in cui abbiamo tenuto il turnover rispettivamente al 187% nel 2020, al 138% nel 2021 e al 105% nel 2022, passando dai 64.000 dipendenti del 2019 agli oltre 70.000 attuali, è chiaro che oggi mancando le risorse a livello nazionale non possiamo certo mantenere questi ritmi anche per il 2023", ha detto Donini. Coi sindacati, ha concluso l'assessore, "stiamo conducendo una battaglia insieme, ma non possiamo rischiare di ampliare la forbice tra le entrate che stimiamo per il 2023 e il fondo che intendiamo spendere per erogare i servizi.