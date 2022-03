Sanità, Lega: "Quasi 14mila interventi in attesa fuori tempo massimo"

Nell'area di Bologna sono quasi 14.000 i pazienti in attesa di una visita medica che stanno attendendo "oltre i tempi massimi previsti: la giunta regionale ritiene che lo stato delle liste di attesa per l'attività chirurgica ospedaliera ed in day hospital nell'area sanitaria di Bologna sia in linea con le prescrizioni nazionali e regionali in materia?".

Lo chiedono in un'interrogazione i consiglieri della Lega Michele Facci e Daniele Marchetti, depositando un atto ispettivo nel quale incalzano la Regione a chiarire se le liste d'attesa siano "in linea con l'obiettivo di mandato amministrativo, secondo il quale ogni cittadino deve accedere alle cure più efficaci indipendentemente dalla propria situazione economica, dalla propria condizione sociale e civile, dal proprio territorio di residenza".

I leghisti poi precisano: i dati forniti "dalla giunta in risposta a un nostro atto ispettivo sono impressionanti: nella sola area sanitaria di Bologna, quasi il 61% dei pazienti in lista d'attesa ha già superato il tempo massimo previsto per ricevere la prestazione (13.873 pazienti su un complessivo di 22.826), e di questi 1.184 sono di classe A, ovvero 'casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi', e che dovrebbero ricevere la prestazione entro un tempo massimo di 30 giorni".

Per Facci e Marchetti, che chiedono alla Regione di intervenire, quindi "è improcrastinabile conoscere come il Servizio sanitario regionale intenda operare per garantire il rispetto dei tempi stabiliti a livello normativo e tutelare fino in fondo il diritto dei cittadini alle prestazione sanitarie pubbliche, come espressamente ribadito dall'amministrazione regionale nelle proprie linee di mandato". (Lud/ Dire)