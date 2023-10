Il futuro della sanità pubblica? "Promesse dimenticate e una crisi che abbassa la qualità del servizio"

Una sanità pubblica impoverita, senza risorse, con professionalità svilite e professionisti sottopagati che magari decidono di cambiare mestiere o paese. Se questo è quello che ci aspetta, un esercizio di memoria torna utile: andare indietro nel tempo fino al periodo della pandemia, quando i camici bianchi erano eroi pieni zeppi di superpoteri, destinatari di stima e gratitudine. Come la vedono i sindacati? Male, perchè i conti non tornano proprio, così come spiega la responsabile sanità Rosalba Calandra Checco, funzione pubblica CGIL Emilia-Romagna: "La Legge di Bilancio ad oggi non stanzia nulla e lascia tutti i dipendenti del Servizio Sanitario nazionale con un contratto scaduto nel 2021 per cui, se anche nella legge di bilancio del 2023 non ci sarà nulla, contiamo già tre anni senza contratto in un momento in cui l’ inflazione sta mettendo in ginocchio molte famiglie".

Personale sanitario, merce rara e preziosa di questi tempi (così sentiamo dire): quali sono i rischi che corriamo (e gli effetti già in essere) con i tagli alla sanità pubblica? Li avevamo definiti "eroi" durante la pandemia...poi cosa è successo?

"E’ successo che le promesse fatte in pandemia, dramma che ha portato alla luce del sole tutte le criticità del sistema dovute all’austerity che ha imposto continui tagli lineari alla sanità, sono svanite nel nulla. Sembrava ci fosse unanimità tra l’allora maggioranza e opposizione circa la necessità di finanziare adeguatamente il sistema sanitario nazionale, invece le promesse sono finite nel dimenticatoio e si procede con i tagli, dunque, in prospettiva, si va verso lo smantellamento del SSN. I principi fondamentali del servizio sanitario - universalità, uguaglianza ed equità - ancor prima di raggiungerli pienamente su tutto il territorio nazionale, sono inesorabilmente messi in discussione: un disastro sanitario, sociale ed economico senza precedenti. È paradossale, oltre che gravissimo, che mentre nell’Assemblea delle Nazioni Unite i leader mondiali si sono impegnati a raddoppiare gli sforzi verso la copertura sanitaria universale entro il 2030 e l’OMS individua l’uguaglianza del diritto alla salute come priorità per il mondo, il Governo italiano vada nella direzione esattamente opposta. Già oggi almeno 4 milioni di persone, il 7% della popolazione, rinunciano alle cure di cui hanno bisogno perché non trovano posto nel pubblico e non possono permettersi di pagare i privati".

Qual è la situazione a Bologna e in Emilia-Romagna? Quali le carenze? Quali gli scenari da scongiurare e da auspicare?

"La carenza di personale riguarda tutti i professionisti delle professioni sanitarie: amministrativi, tecnici ma in particolare colpisce gli infermieri che peraltro dovrebbero ricoprire un ruolo fondamentale nella riforma dell’assistenza territoriale, ma senza un piano straordinario di assunzioni e di valorizzazione del personale, anche sul piano retributivo. Sarà impossibile realizzare quanto previsto dal PNRR. In Italia mancano 70 mila infermieri e non credo che il piano del ministero di andarli a reclutare in India possa funzionare anche perché l’unico scopo di questa trovata è pagarli di meno.

Gli infermieri mancano perché le condizioni lavorative cui devono sottostare sono estremamente pesanti, a maggior ragione considerata l’inadeguatezza dei loro stipendi e della loro valorizzazione come professionisti. .L‘Emilia Romagna non è esente da queste problematiche per questo ritengo che, oltre al rinnovo dei contratti nazionali e a un piano straordinario di assunzioni, sia quanto mai opportuno avere dei tavoli istituzionali in cui ragionare di politiche abitative, di sostegno alle famiglie per riuscire ad attrarre e soprattutto a far rimanere i professionisti nelle aziende sanitarie, perché in molte città della nostra regione se non si ha una rete familiare alle spalle non si riesce a vivere con solo il proprio stipendio".

Fenomeno dei camici in fuga: quanto è reale il fenomeno dei trasferimenti all'estero? Il tema è soltanto trattamento economico o c'è altro?

"Il nostro Paese fa i conti con una drammatica carenza di medici specialisti e infermieri, aggravata dalla ‘grande fuga‘ all’estero.. Sono mille ogni anno infatti i medici italiani che richiedono i certificati per trasferirsi oltre confine a cui si stanno aggiungendo gli infermieri. Professionisti formati che decidono di andare a lavorare all’estero rappresentano una sconfitta per tutti. E un’emergenza nazionale. Se a questo aggiungiamo i tanti professionisti che ormai quotidianamente decidono di lasciare il servizio sanitario nazionale per approdare nel privato, appare evidente come la carenza di personale che attanaglia gli ospedali di tutta Italia sia destinata ad aggravarsi. Gli stipendi, gravemente inadeguati in Italia, sono uno dei motivi, ma il problema è più articolato, contano anche la scarsa qualità di lavoro e di vita e la mancanza di sicurezza che mette gli operatori a rischio anche di aggressioni".

Contratto scaduto nel 2021 e nessun finanziamento in vista. Cosa dice la legge di bilancio per il rinnovo del contratto del pubblico impiego?



C'è preoccupazione sul tema della rivoluzione dei Pronto Soccorso e della loro trasformazione in Cau: quale la vostra posizione in merito? Le rassicurazioni fatte da Ausl non bastano?

"Ritengo che il sistema così come è stato in questi anni non può funzionare e soprattutto a seguito dei tagli che questo governo sta facendo al sistema sanitario non potrà dare quelle risposte ad esigenze di salute diverse che il post Covid ha lasciato. Prevedere nuove strutture, nuovi modelli per superare le criticità dei pronto soccorso è sicuramente utile, ma se non c’è il personale, se non c’è il giusto accompagnamento al cambiamento si rischierà di non renderli operativi. Di fatto, con la giusta informazione e formazione potrebbero essere l’ inizio di una vera riforma dell’assistenza territoriale per dare gamba al DM 77 e all’ infermiere di comunità. Ma ci vogliono gli adeguati finanziamenti".



Leggiamo sempre più spesso nelle cronache di personale sanitario che viene aggredito dall’utenza che accede ai servizi sanitari, come lo spiega lei?

"Gli episodi di aggressioni a operatori sanitari e sociosanitari, soprattutto, nei pronto soccorso ma non solo, sono un fenomeno in crescita. Nel triennio 2019-2021 sono stati più di 4.800 i casi codificati dall’INAIL come violenze, aggressioni, minacce e similari nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario, con una media di circa 1.600 l’anno, ma sono sicuramente di più, dato che a volte non vengono denunciati dalle vittime. La maggior parte avviene in case di cura e ospedali e a essere più colpite sono le donne. La violenza contro gli operatori sanitari è inaccettabile. Non ha solo un impatto negativo sul benessere psico-fisico del personale sanitario, ma influisce anche sulla loro motivazione al lavoro. Questo aumento esponenziale degli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario è il segno di una mancanza di comprensione e di rispetto verso l’importante lavoro svolto dagli operatori sanitari e, in generale, da tutto il personale, causato anche dalla percezione – reale o presunta - di una mancata tutela nel momento del bisogno o della malattia. La evidente crisi profonda del ssn genera una concausa di questo mancato rispetto".

Focus sugli OSS: assistenti familiari al posto degli infermieri?

Parliamo degli operatori socio-sanitari con Fabio De Santis, sempre funzione pubblica CGIL Emilia-Romagna.

Fabio De Santis, lei segue il personale socio-sanitario infermieristico e affine, a cosa è dovuta questa drammatica carenza di personale cui assistiamo oggi? "La carenza di OSS e di infermieri nel settore socio-sanitario deriva principalmente dalle condizioni salariali e lavorative critiche che persistono in questo ambito da tantissimi anni. Nel corso dei decenni gli appalti hanno rappresentato il modo per fare dumping contrattuale. Con questa espressione intendo che da un lato si sono determinati salari bassi, dall’altro si sono riversati sui lavoratori in appalto anche i costi organizzativi, che oggi hanno raggiunto eccessi insopportabili. I turni ad esempio sono massacranti per via dell’incremento dei carichi assistenziali, a cui oggi si aggiunge anche la carenza di personale che non permette sempre di godere dei riposi previsti dal contratto. Nemmeno l’accreditamento nei servizi socio-sanitari è riuscito ad invertire questo trend. L’accreditamento ha permesso di superare il regime degli appalti, ha dato stabilità al sistema – e questi sono aspetti indubbiamente positivi – ma la condizione degli operatori non è migliorata".

Le caratteristiche della popolazione cambieranno molto in futuro, la prospettiva è che ci saranno più anziani che giovani, ciò avrà ripercussioni anche sul lavoro degli operatori secondo lei? "L’innalzamento dell’età media della popolazione non solo sta ponendo, già oggi, un problema della quantità dei servizi che si erogano, ma pone anche la questione dell’aumento dei bisogni assistenziali che si riversano sui lavoratori. In sostanza, l’organizzazione del lavoro peggiora progressivamente.

Quindi un OSS, ad esempio, perché dovrebbe continuare ad investire sulla sua professionalità se è mal pagato e subisce carichi di lavoro sempre maggiori? "Dobbiamo poi ricordarci che nel settore socio-sanitario oramai si sono inseriti da alcuni anni Contratti Nazionali che noi definiamo “pirata” perché sottoscritti da sindacati di comodo e non rappresentativi, che hanno peggiorato istituti contrattuali quali la malattia o l’orario di lavoro ad esempio. Si getta benzina sul fuoco. Ma i bisogni assistenziali crescenti pongono anche il tema della qualità dei servizi che si offrono ai cittadini. Chi di noi invierebbe un proprio familiare, o noi stessi, in un servizio gestito male? E come si può pensare che la qualità del servizio erogato non sia direttamente rapportabile alla qualità professionale e contrattuale delle migliaia di lavoratrici e lavoratori di questo settore? Quali idee vengono quindi messe in campo per risolvere il problema della carenza di figure professionali idonee?

Sento che qualcuno (mi riferisco alla cooperazione e al privato sociale) pensa di risolvere il problema del reperimento delle figure che operano nel settore, inserendo altre figure professionali meno formate, ad esempio le assistenti familiari che però non hanno la stessa formazione specifica degli OSS, oppure gli OSSS specializzati che dovrebbero subentrare agli infermieri. Si dice in pratica: 'visto che non troviamo certe figure, creiamone altre', non riflettendo abbastanza che se abbassi la qualità formativa abbassi anche la qualità professionale; non pensando che a queste figure bisognerà comunque garantire un certo livello retributivo, sennò sei punto a capo; e non pensando che se non intervieni anche sulla qualità dell’organizzazione del lavoro non hai comunque risolto il problema. Insomma bisogna piuttosto creare, il più possibile, un mercato del lavoro attraente e non respingente, anziché rifugiarsi in improbabili soluzioni miracolose".

Quali sono le proposte del suo sindacato quindi? "È arrivato il momento di mettere al centro le lavoratrici e i lavoratori di questo settore migliorando sensibilmente le loro condizioni. Le risorse vanno messe sul lavoro. Le imprese, anziché chiedere l’introduzione di altre figure professionali, dovrebbero orientarsi verso una cultura della contrattazione con le rappresentanze sindacali. Negli ultimi tempi le imprese del privato sociale e della cooperazione sociale, dopo che per anni hanno detto a noi di non avere risorse per negoziare, hanno cominciato a dare erogazioni economiche unilaterali per impedire la fuga dei loro dipendenti. In alcuni casi hanno offerto soldi per ogni giorno di rinuncia alle ferie. Io dico che bisogna sedersi a dei tavoli e contrattare il miglioramento delle condizioni lavorative dentro uno spazio condiviso, sia in termini economici che organizzativi se si vuole cominciare ad invertire la rotta e rendere le professioni del settore più appetibili".