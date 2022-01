Sanità, medici sotto pressione: lo sfogo di precari 118 e camici in corsia

Medici precari del 118 e medici di corsia in agitazione. Il mondo dei camici bianchi, sotto forte stress come le altre categorie di sanitari dall'inizio della pandemia, questa volta deve fare i conti con due problemi interni. Entrambi di origine diversa, ma con l'uguale scopo di stare mandando la categoria in fibrillazione.

Sfuma stabilizzazione completa dei medici 118

Il primo è il nodo della stabliizzazione dei medici in forze al 118. Quando sembrava fatta e il traguardo della stabilizzazione pareva raggiunto, la sorte dei medici precari del 118 in Emilia-Romagna è tornata in alto mare. E ora si rischia che possa sfumare la prospettiva dell'incarico a tempo indeterminato, tanto che lo Snami, sindacato dei medici, ha indetto lo stato di agitazione.

"E' una questione che va sistemata, non sarebbe accettabile" veder saltare la conquista del tempo indeterminato per chi ha anni di esperienza e attività nel 118, spiega alla 'Dire' il presidente regionale dello Snami, Roberto Pieralli.

Con una lettera inviata al prefetto di Bologna, Attilio Visconti, al presidente dell'Emilia-Romagna e all'assessore regionale alla Sanità, Stefano Bonaccini e Raffaele Donini, nonché alla commissione di garanzia sugli scioperi, la Snami ha indetto la mobilitazione e chiesto di attivare la procedura di raffreddamento. In caso di fumata nera, lo sciopero sarebbe dietro l'angolo. Proprio oggi sono arrivati segnali dalla Regione.

"C'è una interlocuzione in atto, vedremo", dice Pieralli. Per ora il problema resta e si deve anche fare in fretta. C'è infatti la deadline del 10 febbraio, termine per l'assegnazione degli incarichi nel servizio di emergenza e, se non si riapre all'ipotesi che era emersa per stabilizzare i precari, ci sarebbe perfino il rischio che medici con meno titoli o meno anzianità ottengano questi posti. Eppure, appunto, sembrava fatta.

Ipotesi medici positivi in corsia, Anaoo: "Basta sacrifici"

Altro nodo riguarda i camici bianchi nei reparti. I medici e gli infermieri positivi ma asintomatici possono andare in corsia? "Non sono d'accordo: perché un asintomatico è infettivo, e quindi i cittadini hanno il diritto di non essere contagiati da chi li deve curare. E poi siamo sinceramente un po' stanchi di essere gli unici sottoposti a leggi speciali, diciamo. Se si deve lavorare da positivi asintomatici, che lavorino tutti da positivi asintomatici".

Così Ester Pasetti, dirigente medica, psichiatra dell'Ausl di Piacenza e segretaria del sindacato di medici e dirigenti sanitari Anaao Emilia-Romagna, a proposito delle possibili nuove norme sull'emergenza allo studio in questi giorni a livello nazionale, nell'ambito del confronto tra Regioni e Governo.

Intervistata dalla trasmissione "Aria Pulita", osserva Pasetti: "Di sacrifici noi ne abbiamo fatti a sufficienza. Ma soprattutto, non vogliamo essere veicolo di infezione per le persone che dobbiamo curare, che spesso sono fragili". Cosa fare di nuovo quindi in questa fase?

"Dobbiamo- continua la medica sindacalista- essere noi cittadini persone responsabili, più che altro, che non abbandonano distanziamento e mascherina. Adesso che c'è bel tempo, le finestre vanno spalancate e non bisogna assembrarsi. E soprattutto- scatta Pasetti- chi non è ancora vaccinato deve vaccinarsi: il vaccino non fa male, il vaccino ha cambiato le caratteristiche dei contagiati quest'anno. È un'evidenza sotto gli occhi di tutti. A livello nazionale, inoltre, bisogna assumere medici e infermieri, mettere chi lavora nel Ssn nelle condizioni di poterlo fare al meglio".