Ortopedia trasloca dal Sant'Orsola: "Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi"

Dal giorno 6 febbraio il reparto di Ortopedia dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola sarà trasferito dall’attuale sede di Villa Torri presso il padiglione 5 del Policlinico a seguito dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, come si legge in una nota del Policlinico.

"Per consentire le attività propedeutiche al trasferimento, dal 30 gennaio e fino al 6 febbraio verrà rimodulata l’attività di ricovero presso gli ospedali della rete traumatologica dell’area metropolitana. In particolare, i pazienti in accesso al PS del Sant’Orsola potranno essere ricoverati presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli o l’Ospedale Maggiore. A questo impegno e supporto della rete va il ringraziamento della Direzione del Policlinico".

"In questo modo si consentirà al reparto di diminuire le presenze di pazienti e favorire le operazioni di trasferimento. Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi che faremo di tutto per contenere al minimo".