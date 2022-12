Sanità, code in pronto soccorso. Fials: "Potenziare codici bianchi"

Con l'influenza stagionale in Emilia Romagna, una "enorme mole di cittadini si reca ai pronto soccorso". Fatto che accade sia "per la mancata programmazione", che per "la carenza di medici di famiglia e le lunghissime attese per essere visitati".

Lo dice Alfredo Sepe, segretario generale regionale della Fials Emilia-Romagna parlando di "un enorme caos che mette sotto pressione tutto il sistema emergenza-urgenza" e dettando la sua ricetta: cioè "potenziare i codici bianchi, creare spazi dedicati e potenziare il personale, soprattutto al triage, per smaltire con efficienza ed efficacia le lunghe file".

Altra nota "dolente", sempre sul tema pronto soccorso, aggiunge, "è la carenza di personale, che di fatto aumenta indirettamente le attese dei cittadini: mancano medici, infermieri e operatori socio sanitari, una carenza che incide anche sulla qualità delle prestazioni clinico assistenziali a favore dell'utenza. Per questo la Fials chiede "un investimento straordinario per potenziare i pronto soccorso, soprattutto con l'avvento dell'inverno".