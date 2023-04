Sanità, Regione chiude in pari i conti 2022. Ma pesa ancora il buco di quest'anno

Nell’attesa di sistemare il difficile bilancio 2023, la Regione Emilia-Romagna riesce a chiudere in pari i conti delle aziende sanitarie per il 2022. E lo fa grazie a 85 milioni di euro di avanzo, 71 milioni di “premio” nazionale per l’applicazione virtuosa dei Lea, ma soprattutto con 200 milioni di risparmi sulle gare ottenuti con la centrale unica Intercenter.

I conti del 2023 e il "rosso" da 400 milioni

Non è stato quindi facile per la giunta regionale licenziare un bilancio segnato dai 397 milioni di euro di spese covid non rimborsate dallo Stato a cui si sono aggiunte uscite extra dovute al caro bollette (anche queste non risarcite da Roma) per 67 milioni di euro. Nonostante ciò, però, attivando tutte le risorse possibili, la Regione è riuscita a mettere in sicurezza i conti della sanità dell’anno scorso. Ma la partita ancora da giocare riguarda il 2023, ed è tutta aperta e sopratutto in salita, dato che il “rosso” stimato ammonta a circa 400 milioni di euro.

Calvano: "La nostra battaglia va avanti"

L’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini promette battaglia, e in qualità di coordinatore della commissione Sanità in conferenza delle Regioni, assicura che i governatori “non molleranno di un millimetro e se lo Stato non darà una risposta, sarà messa a rischio, per colpa del Governo, la tenuta del sistema sanitario”. Usa toni simili l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano. “La partita che rimane aperta è quella sul bilancio 2023, ma non riguarda solo l’Emilia-Romagna. La nostra battaglia va avanti”, spiega Calvano. Tornando ai conti dell’anno scorso, è “il terzo anno che stiamo facendo questi innesti in supplenza al finanziamento nazionale che non è arrivato con il Governo Draghi e non sta arrivando col Governo Meloni – ricorda Donini -. Abbiamo pareggiato il bilancio perché ci teniamo alla sanità e siamo un sistema virtuoso”.