Sanità, blocco straordinari. Sgb proclama lo sciopero

Il Sindacato Generale di Base proclama uno sciopero e un presidio per il prossimo 9 febbraio. Il motivo è il 'Blocco degli straordinari' nell'ambito sanitario a seguito di un tavolo con la dirigenza.

"Sabato mattina su convocazione della Prefettura di Bologna, la Delegazione del Sindacato Generale di Base, formata da Massimo Betti e Michele Cirinesi, ha partecipato al tavolo di conciliazione sul 'Blocco degli straordinari' al Policlinico S.Orsola e all'Ausl Bologna. Dopo che Cirinesi ha illustrato la situazione all'interno dei reparti ospedalieri con i carichi di lavoro aumentati negli ultimi anni, in particolar modo in pandemia Covid19, ha posto sul tavolo l'ormai strutturale sottorganico del personale soprattutto per quanto riguarda la figura dell'operatore socio sanitario e di fronte alle centellinate assunzioni da parte delle due aziende sanitarie, i Rappresentanti del Sindacato Generale di Base hanno chiesto che le graduatorie del Concorso in essere vadano ad esaurimento entro il termine di scadenza a settembre assumendo gli Operatori Socio sanitari che sono in graduatoria".

"Da parte delle Aziende, oltre all'ammissione di un reale sotto organico si è avuta una burocratica risposta che gioca a scaricabarile con l'amministrazione della giunta Regionale esautorando la propria responsabilità nell'esaurire la graduatoria in essere e richiamandosi all'impegno di una 'Nuova Proclamazione di Concorso pubblico' a scadenza della graduatoria in essere, un indecente sperpero di denaro pubblico".

"Il Sindacato Generale di Base non ha potuto accettare questa soluzione, lesiva per la dignità degli Operatori Socio sanitari che lavorano all'interno delle Aziende Sanitarie e verso tutte/i quelli /e che con grandi sacrifici hanno partecipato al concorso entrando in graduatoria, e ha abbandonato il tavolo per mancata Conciliazione. Inizia lo Sciopero 'Blocco degli straordinari' proclamato dal Sindacato Generale di Base. Facciamo appello a tutte/i i partecipanti alla graduatoria concorsuale e agli Operatori Socio sanitari del Policlinico S.Orsola e Ausl Bologna a partecipare al Presidio del 9 febbraio alle ore 11 di fronte all'entrata di via Massarenti 9".