'Emorragia' di sanitari e poliziotti per caro-affitti. Unione Inquilini: "Modello di turismo tossico"

Non solo studenti, ma anche il personale sanitario e i poliziotti "subiscono" in città il caro-affitti. La denuncia è arrivata da Gaetano Alessi, responsabile di FP-CGIL Sanità dai sindacati di Polizia che hanno messo in evidenza la situazione abitativa degli Agenti di Pubblica Sicurezza che chiedono il trasferimento.

L'Unione Inquilini Bologna si unisce alla richiesta di istituire tavoli istituzionali per cercare "soluzioni che possono essere attuate per vedere soddisfatte le esigenze e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità, degli studenti e della Pubblica Sicurezza. Ben vengano le iniziative e le proposte delle Cooperative a proprietà indivisa che stanno iniziando a riproporre un modello abitativo mutualistico e alternativo al libero mercato che tanto ha fatto per la classe operaia di questa città, anche se non è e non può essere esaustivo", fa notare l'associazione. Le cifre stanno diventando quindi insostenibili "con la conseguenza che alcuni si licenziano o cercano di trasferirsi in località dove il costo è minore. Le Amministrazioni devono trovare soluzioni o l’emorragia potrebbe essere maggiore".

"Di questa problematica devono farsene carico, e prendersene la responsabilità, lo Stato e le istituzioni che lo rappresentano a livello Locale e Regionale - afferma l'Unione - e stanziare risorse per progettazione , costruzione e recupero per di immobili Pubblici sfitti, abbandonati che possono essere riconvertiti ad uso abitativo per Studenti, lavoratori e lavoratrici pubblici e non".

L’ Unione Inquilini Bologna lancia anche "un ragionamento alle forze sindacali e politiche di quale modello di città vogliamo, quale tipo di abitare deve essere messo in atto se un abitare sociale, solidale e mutualistico che crea comunità vera o un modello come quello che ci stanno propinando, di 'turismo tossico', che drena risorse pubbliche e dà soldi al capitalismo delle catene commerciali e delle multinazionali con sede nei paradisi fiscali. In autunno - annunciano - ci saranno momenti importanti di confronto, di ragionamento che faremo con le associazioni , le forze politiche e sindacali che oggi sono sul terreno della difesa, e ampliamento, del Diritto alla casa, del Lavoro e del Diritto alla Città siamo certi che possiamo essere parte importante di questa lotta".