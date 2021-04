Sanitari contro il Covid, presidio al Maggiore: "Tagli a salari fino al 30 per cento, la Regione si attivi"

Presidio questa mattina davanti al Maggiore, dove i sindacati hanno chiesto alla giunta Bonaccini di rifinanziare le parti di stipendio accessorio per i sanitari impegnati contro il Covid nelle corsie. A ballare sono le cifre in busta paga riconosciute per esempio a chi fa turni notturni, terapie intensive, lavoro in reparti di malattie infettive, voci che può sfiorare anche "il 30 per cento dello stipendio" di un lavoratore della sanità, come spiega Gaetano Alessi, della Fp Cgil Bologna.