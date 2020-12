Sanitario positivo al COVID esce e va dai carabinieri, finisce nei guai

Positivo al COVID ha violato l'isolamento cui doveva attenersi. Per questo è stato denunciato un professionista sanitario.

E’ successo in una Stazione Carabinieri della Provincia di Bologna, quando il militare addetto alla ricezione del pubblico si è trovato di fronte il professionista sanitario che voleva sporgere una denuncia. Durante la compilazione degli atti, il Carabiniere veniva a conoscenza che il professionista si era fermato in caserma “strada facendo”, perché diretto in una struttura sanitaria per essere sottoposto a un tampone nasofaringeo, dopo aver trascorso dieci giorni di isolamento, ma non ancora dichiarato ufficialmente guarito.

Il militare, dopo aver messo a conoscenza il professionista della situazione sanitaria in atto sul territorio italiano e degli obblighi di legge derivanti dalla sua positività al Covid-19, lo ha allontanato subito dalla caserma che è stata sottoposta a una sanificazione