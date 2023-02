Sanremo, attacco di Fedez a Bignami: "Rai complice, Ariston trasformato in tribuna elettorale"

“Lo squallido attacco di Fedez al Viceministro Galeazzo Bignami, a cui la Rai ha fatto colpevolmente da cassa di risonanza, si commenta da solo: ma se questa è l'arte che la televisione pubblica vuole promuovere, allora c'è da rivedere profondamente la programmazione dell'emittente e chi la decide".

Così in una nota l'onorevole Alice Buonguerrieri, coordinatrice provinciale di Fratelli D'Italia Forlì Cesena dopo l'esibizione del rapper milanese dalla Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo che ha strappato una foto del viceministro bolognese Galeazzo Bignami, in divisa nazista.

"Come sta emergendo nelle ultime ore - continua Buonguerrieri - Viale Mazzini era perfettamente a conoscenza dei contenuti dell'esibizione del rapper e delle discutibili modalità della sua vile performance, eppure nessuno ha fatto niente e la Rai è resa complice dell'attacco ad un viceministro della Repubblica”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità, lo'show' sarebbe stato provato prima della messa in onda.

“Immagino già la sinistra pronta a difendere l'arte di chi attacca il centrodestra, ma qui non si parla di censura: la tv pubblica dovrebbe avere le sue regole, mentre l'attacco trasmesso in diretta davanti a milioni di telespettatori è stato denso di violenza e disprezzo, a quanto pare tutto studiato a tavolino. Ci sono delle evidenti responsabilità e dei responsabili – rimarca il parlamentare di FdI – Chiediamo all’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, di fornire un immediato chiarimento e di avviare un'inchiesta interna per verificare come si sia potuto avvallare uno spregevole attacco a un uomo del Governo sulla tv di Stato. Il palco dell'Ariston si è trasformato, con il consenso e beneplacito proprio della Rai, in una tribuna elettorale: proprio per questo è necessario intervenire con la necessaria fermezza e la massima tempestività - conclude Alice Buonguerrieri - il servizio pubblico deve garantire pluralità e imparzialità”.