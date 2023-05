Sant'Agata Bolognese, a fuoco il tetto di un centro sportivo

Verso mezzogiorno alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e di Cento (Ferrara) sono intervenute a Sant'Agata Bolognese per l'incendio del tetto in legno di un edificio ad un piano, adibito a bar e centro sportivo.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ma l'intero edificio è stato dichiarato non fruibile. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri di Sant'Agata Bolognese.