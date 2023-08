Negozi che chiudono e amarezza. Così il paese della Lamborghini rischia di diventare solo un dormitorio

Paesi che si svuotano, negozi che chiudono, attività che non riaprono più. Il mese di agosto è forse una scelta infelice per parlare di "spopolamento commerciale" di un piccolo paese: tra mare e ferie, è normale per una cittadina di campagna vedere la piazza deserta e i negozi chiusi. Tuttavia, Sant’Agata Bolognese al rientro dalle vacanze sarà sicuramente più vuota. Nell’ultimo mese sono due le attività storiche che hanno chiuso, con l’arrivo dell’autunno una banca sposterà la sua filiale altrove e alla fine del 2023 in totale le attività commerciali cessate saranno sette.

Una tendenza - quella santagatese - che segue quella nazionale: i piccoli negozi e le piccole attività stanno scomparendo sempre di più. Il comune bolognese di settemila abitanti racconta di un fenomeno generalizzato conseguenza di cambiamenti sociali importanti e di rinnovate scelte di consumo, ma che a lungo andare rischia di trasformare una cittadina e una comunità in un banale paese-dormitorio per i lavoratori. Se però per il sindaco non c’è emergenza, i cittadini e i residenti vedono portarsi via servizi essenziali, nonché negozi storici e punti di riferimento facenti parte della comunità.

Negozi storici che dicono addio

Sant’Agata Bolognese è un paese a nord della città metropolitana di Bologna, al confine con quella di Modena. Nel corso degli ultimi anni ha visto crescere la sua popolazione, ora toccando vette di oltre settemila abitanti. La pizza non è grande, ma è da sempre il punto di ritrovo principale della cittadina. Qui ha sede uno dei colossi della Motor Valley, automobili Lamborghini, grandissima azienda in cui lavorano molti residenti e non. Come piccola comunità di persone, i rapporti quotidiani e i bisogni commerciali sono per lo più incentrati sulle attività del luogo: la panetteria, la macelleria, negozi di alimentari e via dicendo si trasformano in veri punti di ritrovo e di chiacchiere.

Il 31 dicembre 2022 e il 29 luglio 2023 due storiche attività del centro hanno definitivamente abbassato le loro saracinesche, chiuso le porte e spento le luci. "Macelleria Zanasi" e "Forno Ghisoli". La loro è una storia molto simile, sia per quanto riguarda l’importanza all’interno di Sant’Agata sia per i motivi che hanno spinto alla loro chiusura. Entrambe attività di famiglia, oggi Rosella e Donatella hanno deciso di ritirarsi dal commercio per proseguire con una vita più tranquilla e meno faticosa, anche e soprattutto per via del fatto che entrambi i loro mariti nel giro dell’ultimo anno sono venuti a mancare. Come attività familiare, anche una persona in meno fa la differenza in quelli che sono lavori difficili e con orari "scomodi".

"Ciò che mi ha spinto a chiudere sono state cause di forza maggiore" ha spiegato Rosella della "Macelleria Zanasi" che fino al 31 dicembre scorso conduceva con il Marito Arturo. Dopo la chiusura hanno cercato di vendere il locale per dare continuità al servizio, ma nessuno ha voluto investire sul posto: "Cercano garanzie che non ci sono - continua Rosella - purtroppo il commercio è fatto così". "La situazione è bruttissima a Sant’Agata, sono molto pessimista. Non me la sento di dare colpe per la mia chiusura all’amministrazione, semmai per la poca presenza e vicinanza della Lamborghini, che più di tutte in cambio di dare lavoro alla popolazione sta trasformando il paese in un dormitorio". Ora secondo l’ex macellaia ci sarebbe bisogno di uno "stravolgimento totale della situazione", un rinnovamento: "Amo profondamente il mio paese, vorrei con il cuore che la situazione migliori. Io nel mio piccolo ci ho provato ma tra la pandemia e l’aumento delle bollette non sono riuscita a mandare avanti tutto da sola".

"Dopo 25 anni e dopo aver perso mio marito Arnaldo avevo bisogno di una vita più tranquilla" ci spiega Donatella, proprietaria del "Forno Ghisoli". "Abbiamo sperato da sempre che qualcuno ci venisse a sostituire come panetteria in centro al paese, ma non abbiamo trovato nessuno. Questa è la cosa che mi dispiace più di tutte: non poter portare avanti la tradizione fatta di ricette, cucina, e amore per quello che si fa". Negli ultimi dieci anni secondo Donatella il paese è cambiato, è diventato "meno allettante" per le nuove attività nonostante le amministrazioni dicano il contrario. "Ciò che più mi mancherà saranno le persone: clienti che magari venivano in negozio a prendere anche solo un barilino ma che poi stavano lì mezz’ora a parlare delle proprie vite e delle proprie storie. Per questo motivo penso che Sant’Agata abbia ancora molto da dare".

Il Bar Centrale, 17 anni a Sant’Agata e la chiusura "improvvisa"

Altra annosa attività del paese è il "Bar Centrale". Chiuso definitivamente il 29 luglio 2023, le proprietarie Lucia e Anna si trasferiranno nel comune limitrofo di San Giovanni in Persiceto a settembre.

Motivi che restano personali e di cui in piazza si parla anche senza cognizione di causa, ma sui quali le due bariste restano abbottonate. "Vogliamo un bene infinito a Sant’Agata e Sant’Agata lo sa già" ci hanno detto, ma preferiscono non sbilanciarsi oltre dichiarazioni specifiche sulla questione perché "ad ogni persona a cui volevamo dire qualcosa, l’abbiamo già detta personalmente".

Restano però i messaggi affettuosi e di ringraziamento postati su Facebook per i tanti anni passati insieme. Un coro di commenti d’addio e di infiniti "grazie" per quello che era un punto di riferimento importante nel paese, nonché bel luogo di aggregazione. Oggi sicuramente la piazza resta più vuota e meno profumata di croissant.

Voci dalla piazza

Un ultimo weekend di luglio, dunque, che ha gettato un velo di tristezza nella comunità, soprattutto in quanti più assiduamente vivono il paese. Sui social si sono sparsi messaggi d’addio, ma anche preoccupazioni sul futuro di Sant'Agata.

In piazza per ora tira "un’aria pesante" dicono Laura e Silvia, le tabaccaie che fino a fine luglio avevano il negozio affianco al forno Ghisoli. "La situazione resta difficile, mancano servizi e ne risente tutto il paese". Secondo loro c’è bisogno di un investimento nuovo nei negozi e nel commercio, che riparta dalle persone e dal valore che ognuno dà alle piccole botteghe locali.

"È dura" dice Cinzia, proprietaria del negozio di calzature "4 Passi". "Ci dicono dall’amministrazione che va tutto bene, ma la situazione bisognerebbe che migliorasse un po’". Non manca però la speranza di nuove riaperture. Purché non siano uffici, come afferma Alessandra, proprietaria di "Freedom Abbigliamento". "Sulla questione sono positiva, è un mio modo di essere altrimenti non si va avanti. L’unica cosa che manca è più comunicazione con il Comune: il sindaco non c’è, almeno non si fa vedere così spesso. La sensazione è quella di essere un po’ abbandonati a noi stessi".

Della stessa idea anche Giovanna, proprietaria dell’erboristeria "L'Ortica". "Siamo abbandonati a noi stessi - ci dice. Si fanno sforzi perché i paesi diventino accessibili e forniti, paesi 'a quindici minuti', ma qui si fa tutto il contrario. Mancano incentivi per rimanere a Sant'Agata, per rimanere qui". È l’'dea anche di Filomena, proprietaria della gelateria "Dolce e Amaro". "Il futuro qui non è bello, non è roseo. Manca l’attrattiva per farti rimanere in paese: vedo che qui i ragazzi rimangono fino alla terza media, poi con le superiori se ne vanno visto che in paese non c’è un istituto secondario. Questo fa anche passare la voglia di fare e di mettersi in gioco". "Un futuro non bello quello per il paese, ma si spera che con il passare del tempo si possa tornare a una situazione di più vivacità, come era negli anni '80 ad esempio" dice anche Sandra del negozio "Elettronica Fabbri".

"Molti si lamentano dando colpe all'amministrazione, ma non sono del tutto d'accordo su questo" è invece quello che dice di Giulia, di "Maison Olivia Luxury Boutinque", l'unica profumeria del Comune. "Secondo me il problema del paese sono gli stessi abitanti, che preferiscono andare a comprare le stesse marche altrove, in centro ad esempio, anche con una maggiorazione di prezzo". Crede che sia necessario un "esame di coscienza senza puntare il dito contro l'amministrazione".

"Non c’è emergenza, solo un cambiamento sociale"

Sulla questione abbiamo incontrato il sindaco di Sant’Agata Giuseppe Vicinelli. In una breve intervista ha cercato di rassicurare i cittadini sulle chiusure di quest’anno. Con dati alla mano, il primo cittadino ha voluto spiegare come Sant’Agata non sia un isola infelice, ma parte di una tendenza generale di scomparsa di piccole attività dovute a molteplici fattori. Secondo i dati di Confesercenti, cause come pandemia e inflazione porteranno alla chiusura nei prossimi cinque anni di 60mila piccole attività.

Quello che è in atto - secondo Vicinelli - è un "cambiamento sociale nelle abitudini di consumo". "Il discorso è molto semplice: gli acquisti online e la concorrenza spietata dei tantissimi discount e supermercati che hanno aperto nei paesi limitrofi ha come conseguenza il cambiamento delle abitudini di acquisto della gente. Se si vuole che i negozi sopravvivano, bisogna che chi vuole che sopravvivono compri in quei negozi".

A Sant’Agata secondo il sindaco è in corso un "ricambio commerciale" tant’è vero che si sarebbero già presentate in comune delle persone per richiedere informazioni sull’acquisto del Bar Centrale. "Segnale positivo" secondo Vicinelli, ma sperava che questo accadesse anche per la macelleria Zanasi e il Forno Ghisoli: "Oggi la gente non vuole più fare i lavori faticosi e che richiedono sacrifici e su questo non possiamo dire niente: sono scelte personali delle quali possiamo solo prendere atto".

Il tutto dunque per spiegare come non sia vera la retorica del "è colpa del sindaco": "Io non posso entrare dentro alle attività commerciali della gente e obbligarla a tenere aperto o a trovare qualcuno disposto a rilevarle" continua. "Come amministratore io posso fare solo tre cose: la prima è rendere il paese più sicuro e l’abbiamo fatto mettendo telecamere e spostando la sede della Polizia in centro. La seconda è rendere il paese più bello, pitturando la vecchia torre dell’acquedotto e installando i lampioni a forma di papavero per Nilla Pizzi. La terza è creare più parcheggi per chi viene da fuori durante gli eventi, che a Sant’Agata ce ne sono sempre tanti".

Opere realizzate per rendere più attraente il paese ed evitare che diventi sempre di più un "dormitorio" per i dipendenti Lamborghini. "Un po’ paese-dormitorio Sant’Agata lo è già. Lamborghini oltre alla grande quantità di lavoro che dà a molti paesani (non tutti perché tanti dipendenti non sono residenti) non è partecipe nella vita del paese: manca interesse, forse, ma ancora una volta non posso costringere nessuno a interessarsi e men che meno posso permettermi di entrare nelle scelte personali di un’azienda così importante".

"Di Sant’Agata posso dire che c’è ancora molto da scoprire e da investire. Non è un paese che sta morendo e men che meno è in corso uno spopolamento. Semplicemente le abitudini stanno cambiando e i cittadini si stanno rendendo conto della tendenza generale soltanto, nonché degli effetti della pandemia. Qui abbiamo una grande offerta di scuole, sport, parchi giochi e residenze. Il paese è bello, ma potrebbe esserlo ancora di più, ovviamente. Sant’Agata resta pronta e aperta a ricevere chiunque voglia cimentarsi in investimenti commerciali e di vita" conclude Vicinelli in quello che è a tutti gli effetti un segnale di incoraggiamento e di apertura verso nuove gestioni.

Presto via anche la banca. Quale il futuro del paese?

In un quadro generale che quanto meno deve far riflettere, ora nel paese i negozi si preparano per le vacanze estive. Al ritorno a casa a settembre però anche una delle banche del paese chiuderà per motivi aziendali, come confermato a BolognaToday dalla direttrice di filiale. La filiale Intesa San Paolo di Sant'Agata si sposterà a San Giovanni, portandosi dietro tutti i clienti. L'azienda ha deciso di risparmiare sui costi di gestione chiudendo le sedi nei paesi piccoli: in totale saranno 1500 quelle che cesseranno l'attività.

Voci di paese non confermate insistono sulla chiusura anche di altre attività commerciali che dovrebbero avvenire nei prossimi mesi. Nel frattempo - invece - resta una comunità di persone che continuamente cerca idee e proposte per valorizzarsi e valorizzare il territorio, provando a portare nuova linfa, nuove occasioni di aggregazione e punti di ritrovo per quello che è un paese in cui "si sta davvero bene". Parola di chi ci vive.

