"Sant'Agata paese virtuoso": la risposta del sindaco alle preoccupazioni dei cittadini

"Sant'Agata paese virtuoso". Così Giuseppe Vicinelli, sindaco del piccolo Comune sede di automobili Lamborghini, in un comunicato di risposta alle molteplici preoccupazioni sollevate in merito alla cessazione di alcune attività del centro e sul futuro commerciale del paese.

"Leggo con stupore una rappresentazione lontana dalla realtà e poco attenta agli aspetti del paese. Sant’Agata è un paese virtuoso e attrattivo, a dirlo sono i dati e i riconoscimenti negli ultimi anni; nel 2015 il Comune è stato premiato ad Ecomondo per aver predisposto il miglior paese d’Italia nei comuni della fascia tra i 5000 e i 20.000 abitanti; la Corte dei conti, con la delibera n. 32 del 2016 attesta che il comune di Sant’Agata è l’unico nella provincia di Bologna ad aver dato una rappresentazione completa relativamente alla trasparenza amministrativa delle società partecipate. Sempre nel 2016 ha avuto ampio risalto sulla stampa per i tempi record con cui è stato autorizzato l’ampliamento dell’edificio Lamborghini (sette mesi per la modifica del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo comunale e del Regolamento urbanistico edilizio).

Nel 2017 Sant’Agata Bolognese è stata premiata in Senato tra le 100 Eccellenze d’Italia. Nel 2018 durante una trasmissione di Radio24 dedicata alle condizioni disastrose degli edifici scolastici, Sant’Agata è stata presa come punto di riferimento come uno dei pochi comuni ad aver messo a norma tutti gli edifici scolastici. Nel 2019, in un convegno tenutosi a Città del Vaticano sulla Enciclica del "Laudato Sì", gli unici due comuni italiani invitati e presi ad esempio sono stati Milano e Sant’Agata Bolognese. Nel 2021 a Firenze in un convegno internazionale al quale hanno partecipato vari premi Nobel, sono stato nominato come ambasciatore della Società civile assieme a soli altri cinque sindaci d’Italia.

Sant’Agata offre una vasta gamma di scelte dal punto di vista sportivo e ricreativo (palestra moderna e messa a norma e creazione di un nuovo campo sintetico a multiuso, creazione di nuovi parchi giochi). Per quanto riguarda le offerte formative, Sant’Agata non ha eguali per la scuola dell’infanzia e primaria in Italia nei comuni delle stesse dimensioni, potendo i genitori scegliere tra la scuola pubblica, fra quella parificata di stampo cattolico e quella privata di stampo steineriano.

Per quanto riguarda il commercio, un'analisi seria non può che non costatare il diverso modo di acquisto degli italiani negli ultimi anni. È aumentato, infatti, a livello esponenziale la vendita del commercio online (qualcuno è in grado di smentire questo dato?). Per quanto riguarda Sant’Agata l’apertura di decine di supermercati nei paesi limitrofi, che evidentemente trovano comodità e convenienza nella maggior parte dei cittadini (qualcuno è in grado di smentire questo dato?), non ha certo agevolato i piccoli negozi. Se poi ci si chiede che cosa fa il Comune per agevolare il commercio, sono a dichiarare che durante il Covid-19 il Comune ha versato dei ristori alle attività chiuse oltre ad altre agevolazioni.

Oltre a ciò, l'amministrazione ha messo in campo azioni virtuose e utili in generale soprattutto per il commercio: ha aumentato il numero dei parcheggi, ha reso il paese più sicuro con l'istallazione di telecamere, ha reso il paese più bello e più gradevole (tra le altre, lampioni a forma di papavero, tinteggiatura dell’acquedotto e creazione della piazzetta Lamborghini) e ha organizzato con l’aiuto di associazioni del territorio, manifestazioni, fiere, eventi teatrali, convegni e momenti aggregativi in maniera cospicua.

Per ciò che non ha certo aiutato il centro storico, bisognerebbe rifarsi a scelte urbanistiche e di viabilità e non solo, delle precedenti amministrazioni ma non è questo il contesto in cui parlarne. È superfluo dire che si può sempre fare di più e dire che si può sempre fare meglio, e siamo aperti e come lo siamo sempre stati a suggerimenti e a progetti. Di sicuro dare una rappresentazione negativa del paese non può certo migliorare la situazione, anzi innesta meccanismi deleteri e presta il fianco a strumentalizzazioni politiche che una comunità come quella di Sant’Agata non merita".

Continua a leggere su BolognaToday.it