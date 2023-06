Sant'Orsola, Adl Cobas: "Lavori in appalto nei servizi a 5,5 euro l'ora"

Il sindacato di base Adl Cobas torna ad annnunciare lo stato di agitazione i lavoratori in appalto del Sant'Orsola di Bologna. Si tratta i particolare di "svariate decine" di dipendenti di Rekeep e L'operosa impiegati attraverso l'appalto dei servizi integrati alla persona del policlinico bolognese.

Il sindacato di base Adl Cobas segnala in particolare "forti criticità" nei settori pulizie, movimentazione materiale biologico (come ad esempio, tra le altre cose, sacche di sangue) e movimentazione biancheria ospedaliera e materiale sterilizzato per le operazioni chirurgiche.

"Chi tutti i giorni, con fatica e abnegazione, permette il buon funzionamento di un ospedale considerato una vera e propria eccellenza della sanità emiliano-romagnola- si legge nel volantino Adl Cobas- non può più accettare di lavorare con paghe che, in alcuni casi, sfiorano i 5,5 euro netti all'ora, con un contratto, il multiservizi, caratterizzato da pochissimi diritti, oltre che ad un abuso smodato di contratti part-time e ore straordinarie, fatto che, come sindacato, riteniamo completamente inaccettabile".

Alla richiesta di un'interlocuzione in merito ai temi del reddito, delle integrazioni salariali, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, afferma il sindacato, "risulta assordante il silenzio delle aziende Rekeep e L'operosa, e della direzione generale del policlinico".