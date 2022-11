Al Sant'Orsola prosegue lo stato d'agitazione dei lavoratori in appalto

Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori che al Policlinico Sant'Orsola di Bologna sono impiegati nell'appalto dei servizi integrati alla persona: dopo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTrasporti, stavolta è l'Adl Cobas ad intervenire sulla situazione a seguito del blocco degli straordinari proclamato per la giornata di sabato scorso. Come riporta l'agenzia Dire.

Quella protesta è stata "un primo passo", manda a dire l'Adl, "perché non possiamo più accettare di ricevere sette euro l'ora per garantire un servizio di pubblica utilità. Servizio che viene garantito attraverso un sistema che ci vede 'costretti' de facto a effettuare straordinari su base volontaria". Questo, continua il sindacato, "non è più accettabile, se lo uniamo al fatto che il contratto nazionale applicato, quello multiservizi e pulizie, non è quello più adeguato per le mansioni che svolgiamo".

Inoltre, il recente cambio d'appalto "ha ulteriormente impoverito decine di lavoratori i quali, a causa di errori più o meno intenzionali delle aziende coinvolte, hanno visto contrarre ulteriormente il proprio reddito", scrive l'Adl.

"Se Operosa ha quantomeno provveduto a saldare questi errori- continua il sindacato di base- l'atteggiamento sprezzante di Rekeep, la quale non si degna nemmeno di rispondere alle segnalazioni inviate al numero verde da parte dei lavoratori, continua". Secondo l'Adl, poi, "Rekeep discrimina moltissimi lavoratori, i quali sono inquadrati ad un livello inferiore, atto che provvederemo a segnalare nelle sedi opportune: lavoratori che eseguono la stessa mansione dei colleghi inquadrati al terzo livello. Rekeep si nasconde dietro una situazione, già discriminatoria, ereditata da Coopservice", che in precedenza gestiva l'appalto e "verso cui abbiamo recentemente depositato una causa al Tribunale del lavoro".