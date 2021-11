Sant'Orsola: a "Casa Emilia" si preparano i tortellini per le feste

A "Casa Emilia" si preparano i tortellini. Nella struttura aperta a ottobre, a cura della Fondazione Sant’Orsola, per accogliere pazienti e famiglie che arrivano da fuori regione per essere curati al Policlinico, volontarie e pazienti hanno iniziato a preparare i tortellini per le feste.

"Un pomeriggio insieme imparando a tirare la sfoglia e a chiuderla attorno al ripieno. Così, tra lavoro e risate, ogni famiglia è tornata nel proprio appartamento con un vassoio di tortellini. Anche questa è Casa Emilia, dove l’accoglienza diventa un pezzo di strada vissuto insieme" si legge su Facebook.

Sono dieci gli appartamenti di "Casa Emilia", da 3 a 5 posti letto, ognuno con bagno e cucina autonomi, a cui si aggiungono uno spazio comune e una grande terrazza, ricavati al quarto piano della struttura che Camplus gestisce in via Emilia Levante 10 ed è animata dalla presenza dei volontari della Fondazione Sant’Orsola.

Foto FB