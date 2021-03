Covid, al Sant'Orsola primo giorno con letti liberi: "Ma il calo è lento"|VIDEO

"Per la prima volta abbiamo qualche letto libero in terapia intensiva e sub-intensiva". Lo annuncia oggi, 31 marzo, la direttrice del Policlinico Sant'Orsola Chiara Gibertoni, che questa mattina ha fatto il punto sulla situazione Covid all'interno dell'ospedale.

Sui 102 posti disponibili nei due reparti, infatti, attualmente sono 94 i ricoverati. "Avere otto letti liberi non ci capitava da tantissimo tempo - rileva Gibertoni - quindi in previsione del weekend pasquale la prendo come un segnale positivo". La situazione infatti fino a qualche giorno fa era ben diversa.

Se "fino a oggi non abbiamo più avuto necessità di riconvertire ulteriori letti per fortuna, non avevamo neanche disponibilità nè nel versante intensivo che semi-intensivo. Oggi per la prima volta abbiamo qualche letto libero", ribadisce la dirigente.

A proposito del weekend di Pasqua, continuano anche le operazioni di riconversione dei letti per far fronte anche all'emergenza sanitaria per quanto riguarda i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 250 attualmente. "Abbiamo riconvertito alla fine della scorsa settimana il primo reparto, i primi 26 letti, e ci accingiamo per il weekend di Pasqua a riconvertirne un'altra ventina, sempre di degenza ordinaria". La situazione in ospedale "è di un calo lento ma graduale" della presenza di ospiti Covid, "negli ultimi sei-sette giorni sempre stati in riduzione". Sebbene, "rispetto a quelle che erano le nostre aspettative, il calo è davvero molto lento, e c'è sempre una certa latenza tra quando calano i nuovi positivi e quando calano i ricoverati - conclude Gibertoni - oggi però devo dire che la giornata è iniziata bene". (dire)