Presidio al Sant'Orsola dei lavoratori in appalto: "Salari da fame inaccettabili" | VIDEO

Carenze in salute e sicurezza, carichi di lavoro eccessivi e scarse turnazioni, e infine la beffa: buoni pasto "con un importo variabile da 1,5 a due euro". Una proposta che ha mandato su tutte le furie i 500 lavoratori dell'appalto per i servizi alla persona dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, che oggi protestano davanti all'ingresso del Policlinico, nell'ambito di un presidio promosso da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti. Come riporta l'agenzia Dire.

A distanza di sette mesi dal cambio appalto, che ha visto assegnati i servizi all'Ati Sintesi costituita da Rekeep, L'Operosa e Copma, la situazione "continua ad essere assai lontana da quanto meriterebbe chi quotidianamente con professionalità e serietà contribuisce al corretto funzionamento del maggiore presidio ospedaliero della Regione", denunciano i sindacati, con "lacune in termini di salute e sicurezza, come ad esempio la mancanza di vestiario adeguato alle basse temperature del periodo per gli operatori che effettuano parte del proprio servizio in esterno, o la movimentazione manuale dei bidoni, con rischi legati anche alla fuoriuscita di materiale infettivo o dannoso", e "diversi problemi di natura contrattuale come livelli di inquadramento errati o la cronica mancanza di turnazioni fisse con aumento dei carichi di lavoro e disagi per i lavoratori, soprattutto part time involontari".

E dalle aziende, "dopo mesi di trattativa, è arrivata la proposta di un buono pasto con un importo variabile da 1,5 a due euro, con una serie di requisiti pensati per ridurre la platea degli ipotetici aventi diritto", proposta "non solo irricevibile ma offensiva".

"Questa città non può permettersi di avere lavoratori con salari da fame, non può permettersi di avere controparti cooperative che offrono buoni pasto da un euro- sottolinea Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna- sono proposte che non si possono sentire in una città che è tra le più ricche d'Italia e dove il costo della vita è tra i più costosi d'Italia". Per questo le sigle continuano a tenere alta l'attenzione, rilanciando altri due presidi davanti alle sedi aziendali, entrambi il 13 febbraio, alle 9 davanti alla sede de L'Operosa a Granarolo dell'Emilia e alle 11 alla sede di Rekeep a Zola Predosa.