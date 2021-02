Conferma dal Sant'Orsola sui 14 tamponi in esame: si tratta della variante inglese

Non è propriamente una notizia, ma la conferma di un sospetto più che fondato e già ampiamente comunicato: gli esiti dei 14 campioni esaminati al Sant'Orsola e derivanti dal focolaio che giorni fa aveva interessato il reparto di Gastroenterologia rimandano alla versione inglese del Coronavirus, così come era già apparso dai pre-test. Che fosse una variante era già chiaro, ma non si sapeva con certezza di quale si trattasse.