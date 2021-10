La sanità bolognese ringrazia la Difesa: "Fondamentali nelle prime fasi della Pandemia" | VIDEO

Consegnata oggi al Sant'Orsola una targa di ringraziamento al sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, per l'impegno profuso dalle forze armate nei confronti dell'autorità sanitaria in corrispondenza della fase emergenziale della pandemia.

Il dono, voluto e promosso dall'associazione Andromeda, ha visto il policlinico Sant'Orsola partner fondamentale dell'evento, insieme allo staff della Prefettura e al comando dell'Arma dei carabinieri di Bologna. Presenti sul palco tra gli altri anche l'assessore alla sanità regionale Raffaele Donini.

Insieme con la direttrice del Policlinico Ghiara Gibertoni, con il comandante di provinciale Rodolfo Santovito e con il presidente di Andromeda Enrico Paolo Raia, la sottosegretaria si è prima intrattenuta con una delegazione di medici e infermieri dell'ospedale, per poi ricevere ufficialmente la targa di ringraziamento.

" E' un onore oggi essere qua" ha aperto Pucciarelli nel suo intervento, ricordando che "l'Arma è quella forza armata che ha avuto il numero maggiore di persone morte per il Covid proprio perché è stata il primo front-office nei confronti dei cittadini e l'ha pagata a duro prezzo" perché quello nei primi mesi dell'emergenza è stato "anche il primo momento di contatto con quelle persone che erano contagiose di fatto: per chi l'ha fatto poteva potenzialmente mettere in in pericolo anche la propria famiglia".