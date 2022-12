Dà in escandescenze in ospedale: i carabinieri usano i taser

Un ragazzo di 20 anni è stato bloccato con il taser dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze nel reparto ospedaliero di psichiatria del Sant'Orsola, dove era ricoverato. L'episodio, avvenuto in reparto, è andato in scena ieri pomeriggio. Il ragazzo era già ricoverato nel nosocomio da qualche tempo, ma a un certo punto ha cominciato ad agitarsi, al punto che i sanitari non sono più riusciti a contenerlo e hanno dovuto chiamare la forza pubblica.

Nei brevi momenti di escandescenze, il giovane ha aggredito alcuni sanitari e poi se la è presa con alcuni macchinari. I militari, una volta intervenuti, non hanno potuto fare altro che utilizzare la pistola elettrica sul ventenne, riuscendo alla fine ad avere la meglio. Il ragazzo è stato poi sedato e riaffidato al reparto. Stando a quanto ricostruito non si procederà con una denuncia formale.