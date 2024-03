Di guerre e vittime innocenti: dopo le cure al Sant'Orsola, Tymofii è tornato in Ucraina

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"La prima vittima della guerra è l'innocenza", diceva Chris Taylor (Charlie Sheen) in "Platoon", film del 1986 diretto da Oliver Stone nel raccontare la sua esperienza in Vietnam. E Tymofii è una delle tante vittime innocenti, parliamo del conflitto russo-ucraino. Ha poco più di un anno ed è affetto da una malattia di tipo mitocondriale. Grazie a una catena di solidarietà, è arrivato a Bologna quando aveva 7 mesi, insieme alla mamma, ed è stato ricoverato al Policlinico di Sant’Orsola per essere curato con una terapia sperimentale.

Ora è tornato a casa: "Curare non è sempre sinonimo di guarire. La ricerca e le terapie sperimentali permettono di sperare e lottare con più strumenti, ma il rapporto con il paziente e la sua famiglia non si esaurisce in diagnosi, farmaci e macchinari. L’obiettivo deve sempre essere quello di garantire la migliore qualità di vita possibile, per questo ad accompagnare Tymofii a casa c’erano una infermiera e un rianimatore pediatrico del Sant’Orsola affinché il suo viaggio fosse il più sicuro possibile e soprattutto per ridurre al massimo le sue sofferenze" fanno sapere dalla Croce Rossa di Bologna che ha 'scortato' il bimbo e la mamma con quattro autisti, una mediatrice culturale, un operatore CRI, una ambulanza e un mezzo al seguito.

"Per tutto il tempo in cui Tymofii è rimasto a Bologna, inoltre, a fianco a lui anche la Fondazione Sant’Orsola che ha garantito il sostegno psicologico alla mamma, accudito il bambino, programmato la musico-terapia e acquistato il respiratore (valore 11.000 euro) con cui Timofi è potuto tornare a casa in Ucraina e che rimarrà all'ospedale che lo prenderà in cura" si legge nella nota "La missione è stata organizzata in concerto con la Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa Italiana e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), della CROSS (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) in cooperazione con la Centrale Operativa - COU 118 Inter-H di Bologna".

Dopo circa 15 ore di viaggio no stop, il bimbo è stato accolto dal team sanitario ucraino, a Rzeszow - Polonia - per poi proseguire per l'Ucraina.

La malattia di Tymofii

“Le patologie mitocondriali sono malattie rare ed ereditarie che riguardano il metabolismo energetico delle cellule e interessano soprattutto il sistema nervoso, il cuore, lo scheletro e i muscoli. – spiega la prof. Caterina Garone, neuropsichiatra dell’età pediatrica IRRCS Istituto di Scienze Neurologiche – Attualmente sono state identificate oltre 500 forme con differenti geni coinvolti e manifestazioni varie. La malattia di Timofi colpisce soprattutto i muscoli e nel suo caso specifico in forma molto severa con un’aspettativa di vita di un anno: respira con un ventilatore, viene alimentato con una stomia, non muove nessuna parte del corpo. Riesce solo ad aprire i suoi meravigliosi occhi. Per la maggior parte delle malattie mitocondriali non c’è speranza di una cura: per quella di Timofi esiste una terapia sperimentale promettente che possiamo somministrare qui a Bologna”.

A ottobre 2023, Timofi è arrivato al Sant’Orsola ed è stato ricoverato prima nella Rianimazione Pediatrica diretta dal dott. Fabio Caramelli per la necessaria stabilizzazione clinica e poi nel reparto di Neuropsichiatria dell’età pediatrica diretta dal prof. Duccio Maria Cordelli, dove ha cominciato in queste ore a ricevere la terapia.