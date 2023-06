Santa Giuliana a rischio chiusura: i genitori degli studenti scrivono a Zuppi | VIDEO

Si parla ancora dell’Istituto Santa Giuliana: l’immobile è stato messo in vendita dalla proprietà, la Congregazione delle suore mantellate Serve di Maria, e a rischio ci sono 25 lavoratori e decine di studentesse universitarie, che rischierebbero di dover lasciare i propri studi a bologna.

La protesta

Per protestare contro questa situazione, fuori dall’istituto questa mattina si è tenuto un presidio di famiglie, studentesse e insegnanti in sciopero. I genitori degli studenti, in solidarietà con il corpo docenti, hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al Cardinale Zuppi, chiedendo un suo interessamento per i posti di lavoro messi a rischio, mentre le studentesse universitarie sfrattate hanno piazzato sul marciapiede delle tende, divenute ormai simbolo della protesta contro la carenza di alloggi e il caro-affitti. “Una situazione – si legge in una nota congiunta firmata dalle sezioni scolastiche di CGIL, CISL e UIL – nella quale non solamente vengono cancellati 25 posti di lavoro, ma vengono pregiudicati anche il diritto allo studio e all’abitare”.