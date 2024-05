“Israele assassino”: vandalizzata la facciata di Santa Maria della Pietà | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovamente vandalizzata la facciata della chiesa di Santa Maria della Pietà, in via San Vitale a Bologna. Nella notte, come scrive l’agenzia Dire, sono apparse alcune scritte sul conflitto tra Israele e Palestina e alcuni simboli che fanno riferimento all’Unione Sovietica. “Israele assassino” e “Cccp” con il simbolo della falce e del martello le scritte apparse insieme ad alcune macchie di vernice rossa. E ancora, la scritta “Produci consuma crepa”, probabilmente in riferimento al concerto dei Cccp che si è tenuto martedì 21 maggio in piazza Maggiore.

Coperti con macchie di colore rosse, infine, i volti delle raffigurazioni dei papi e di altre personalità disseminate intorno all'ingresso della chiesaLa chiesa era già stata vandalizzata lo scorso gennaio, quando era apparsa la scritta “Israele: morte”.