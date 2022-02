Spaccio con i rider in lockdown: dopo due anni scattano gli arresti

Non avevano paura di rischiare di essere fermati, e consegnavano a domicilio la droga ordinata. Per questo cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Borgo Panigale, al termine di una indagine durate ben due anni e partita proprio in concomitanza con il primo lockdown dovuto al Covid, tra marzo e maggio del 2020. Ora, tra arresti domiciliari e detenzione in carcere la parola fine. Al vertice del gruppo gli inquirenti considerano un 36enne cittadino tunisino, con diversi precedenti ale spalle.

Il gruppo, composto da marocchini e tunisini tutti tra i trenta e i quaranta anni, aveva messo in piedi un fiorente mercato della consegna di droga a domicilio, attraverso l'uso di scooter e biciclette. Durante le perquisizioni nei rispettivi domicili e in altri ambienti nelle disponibilità dei soggetti sono stati recuperati complessivamente 100 grami di cocaina e 400 di hashish, ma si sospetta che le partite di approvvigionamento fossero frequenti, con un giro di affari che poteva raggiungere anche i 35mila Euro al mese di introiti.

Il modus operandi era relativamente semplice: attraverso il passaparola i clienti entravano in possesso di un numero di cellulare. Il resto avveniva senza messaggi in codice, attraverso contatti diretti con gli spacciatori. Per le consegne, i fattorini non si sono preoccupati di occultare la propria attività con qualche copertura, proprio nel momento in cui i controlli in strada erano massimi e si poteva uscire solo con autocertificazione al seguito.