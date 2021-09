Santa Viola, minaccia i clienti del bar con un coltello: sfilza di denuncia per 48enne

/ Via Marco Emilio Lepido

Prima hanno chiamato il 118, poi, nel pomeriggio di ieri, 6 settembre, in via Marco Emilio Lepido, è arrivata la Polizia che ha fatto scattare una sfilza di denunce a carico di una 48enne italiana ubriaca e sotto uso di stupefacenti.

La donna, dapprima ha molestato i clienti de vicino bar, poi ha tirato fuori il coltello, a quel punto è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 i quali, a loro volta, hanno allertato il 113.

La 48enne reagito anche al controllo di Polizia. L'intervento si è quindi concluso con la denuncia per minacce gravi e aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di armi. Dovrà anche pagare una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta e uso di stupefacenti.