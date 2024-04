"Dammi 2mila euro o brucio tutto": minacce dopo lo sfratto, trova casa alla Dozza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Polizia ha arrestato un 45enne italiano per tentata estorsione e minacce, dopo la segnalazione della vittima, proprietaria di un appartamento in zona Santa Viola.

L'uomo aveva ricevuto l'ordine di sfratto poiché non pagava l'affitto da tempo e aveva iniziato a minacciare la proprietaria di incendiare l'appartamento. La donna lo aveva già denunciato in precedenza, ma con l'avvicinarsi del giorno in cui avrebbe dovuto lasciare l'abitazione, ossia oggi, le intimidazioni erano diventate più frequenti e preoccupanti, fino a qualche giorno fa, quando aveva chiesto alla donna di consegnargli 2mila euro, una sorta di "buona uscita", a fronte dei quali non avrebbe dato fuoco alla casa.

Naturalmente la signora ha riferito tutto alla Polizia che si è appostata nel luogo dell'appuntamento, in via Marco Emilio Lepido. Quando hanno assistito alla consegna della somma di denaro, i poliziotti sono intervenuti e hanno ammanettato il 45enne. E' stato arrestato e portato alla Dozza in attesa della convalida.