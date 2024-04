Drone sul cantiere del torrente Santerno post alluvione | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I lavori sull'asta fluviale del torrente Santerno, che in un tratto lambisce l'imolese illustrati dal tecnico dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile presente in cantiere. Qui si è intervenuti su diversi tratti e in diversi momenti, a partire dalle maggiori criticità, con il ripristino dei rilevati arginali, nella zona tra Sant’Agata e a valle di Ca’ di Lugo, per poi spostarsi nei tratti più a monte, fino al territorio di Imola. Nel complesso, lungo l’asta fluviale sono conclusi o in corso 18 interventi per 29,7 milioni di euro; a questi se ne aggiungono altri cinque in fase di avvio/progettazione, che portano il totale a 34,2 milioni di euro.