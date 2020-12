Santo Stefano, resta la zona "rossa": negozi e supermercati aperti oggi

Anche oggi, sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, valgono le regole della zona rossa (torneremo arancioni soltanto lunedì) ed è quindi consentito uscire da casa (dalle 5.00 del mattino alle 22.00) per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute o per raggiungere (massimo due persone esclusi bambini sotto i 14 anni e persone non autosufficienti) amici o familiari una volta al giorno. Bisogna in ogni caso avere l'autocertificazione. Come ben sappiamo i bar e i ristoranti sono tutti chiusi con la sola possibilità di ordinare a casa.

Fra i supermercati aperti oggi segnaliamo per esempio: i Carrefour Express di Piazza di Porta Castiglione, Via Sant'Isaia e Via Arno. Resta aperto anche il supermercato Aldi in via della Liberazione. Per quanto riguarda le farmacie, fra quelle aperte oggi ci sono la Farmacia Comunale di Piazza Maggiore, quelle di San Donato, Emilia Ponente, Del Navile, Del Pavaglione, Del Porto, Due Madonne, Via Azzurra.