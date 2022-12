Inseguimento e arresto in Santo Stefano: la signora offre un caffè, loro le rubano la borsa

Loro le avevano chiesto degli spiccioli, lei aveva risposto offendo un caffè, ma infine ci ha rimesso una borsa con all'interno 400 euro.

E' accaduto alle 14.30 circa di domenica 4 dicembre in via Santo Stefano: una donna di 74 anni aveva appoggiato la sua borsetta sopra il carrellino della spesa e si è imbattuta in una coppia di giovani che le hanno chiesto qualche spicciolo. L'anziana ha risposto che avrebbe offerto loro un caffè, ma i due con "destrezza" le hanno portato via la borsa con all'interno gli effetti personali e 400 euro in contanti.

La donna ha lanciato l'allarme, alcuni passanti hanno chiamato la polizia, mentre altri si sono lanciati all'inseguimento dei ladri fuggiti a piedi. Sul posto sono arrivate le volanti del commissariato Due Torri - San Francesco dell'UPG - Ufficio di Polizia Giudiziaria. Dopo l'inseguimento tra via Castiglione sino ai viali di circonvallazione, in base alle accurate descrizioni fornite dai testimoni, la coppia è stata fermata in via Sabbioni: si tratta di due cittadini italiani, originari dell'est Europa, 24 anni lei e 27 lui, che si sono liberati della refurtiva durante la corsa. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, la borsa è stata restitutita alla vittima.

L'appello della polizia

La polizia raccomanda alcuni giorni fa ha fornito le ennesime raccomandazioni per evitare di cadere vittime di furti: Occorre prestare sempre attenzione a chi ci circonda, in particolar modo quando si deve assicurare il mezzo o quando si devono compiere operazioni che distraggano (sovente è anche un complice che chiede informazioni l'espediente utilizzato per i furti in strada). In auto, il consiglio degli agenti è quello chi utilizzare le chiusure centralizzate per evitare che mani indesiderate entrino dentro l'abitacolo, con le conseguenze del caso.