Traffico Stadio, Santori: "È un problema, il Bologna Fc può decidere"

Mattia Santori sposa totalmente la linea del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ieri ha inviato una lettera formale al Bologna calcio dopo i disagi per la partita di campionato di mercoledì pomeriggio contro la Roma.

L'ex leader delle Sardine, ora nello staff allargato di Lepore con delega ai grandi eventi sportivi, si era occupato del tema già in campagna elettorale, quando sollevò il problema del traffico bloccato in zona Saragozza in concomitanza con una partita infrasettimanale. Nell'occasione fu poi 'beccato' per la sua conduzione del motorino durante la denuncia social. "I giornali fecero passare che il problema ero io che andavo contromano, ma il problema era un altro e adesso finalmente ce ne siamo resi conto".

Ma il tema ora è stato lo stesso sindaco a riproporlo con forza. E per Santori, che ne ha parlato con Lepore e l'assessora allo Sport Roberta Li Calzi, il Bologna "ha voce in capitolo nella definizione del calendario: questo è il tema che stiamo affrontando. Bisogna capire in che modo far valere questo diritto di veto e di definizione, perché c'è la possibilità di influire sul calendario".

Con la società rossoblù, assicura il consigliere comunale, "c'è una continua interlocuzione, è chiaro che mandare una lettera è un modo per dire a chiare lettere che esiste un problema, non facciamo finta di niente". "Dobbiamo capire - spiega Santori a margine di una conferenza stampa - chi decide il calendario e che voce in capitolo ha il Comune nella definizione del calendario. Non c'è un problema di incompatibiltà con lo stadio di per sé, zona in cui abito da trent'anni, ma un problema di incompatibilità in alcuni orari. E' impensabile che le partite vengano fissate alle 18.30 di un giorno feriale, soprattutto se è una partita di campionato contro la Roma. Questo manda il tilt gli scuolabus, la gente che torna a casa...".

Il residente di Saragozza "è perfettamente consapevole di cosa significhi avere uno stadio di fianco a casa, però c'è un limite. Una volta il campionato era solo la domenica, poi è diventato il sabato, poi il lunedì e il martedì, poi dalle 20.45 si è passati alle 18.30. Credo sia importante che Lepore abbia ribadito al Bologna calcio che non c'è solo l'esigenza della Lega calcio, ma anche quelle dei cittadini. E questo il Bologna calcio l'ha ben presente".

Il punto, come accadde ad ottobre con la maratona, alla prima edizione sotto le Due Torri, è che talvolta i residenti vengono colti "alla sprovvista" da eventi non ordinari. "Quando c'è una straordinarietà - dice Santori - è più difficile perché io stesso non avevo idea che ci fosse la partita alle 18.30 ieri l'altro, e non lo sapeva un sacco di altre persone". (Dire)