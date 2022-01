"La mascherina non la metto", pedone no mask sanzionato e denunciato dai carabinieri

Ha aggredito i Carabinieri della locale Stazione perché infastidito dalla sanzione amministrativa che gli stavano infliggendo per il mancato uso della mascherina di protezione. E’ successo durante un controllo del territorio dei Carabinieri per le strade di Castello d’Argile.

Alla vista dell’uomo, italiano 35enne, sprovvisto del dispositivo di protezione, i militari si sono avvicinati per identificarlo e quando hanno iniziato a redigere la sanzione, lui, maggiorenne e incensurato, li ha aggrediti, tentando di strappare gli atti per risolvere la situazione. Alla fine ha peggiorato le cose, andando incontro oltre alla sanzione prevista di 400 euro anche a una denuncia all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficial.e