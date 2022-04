Sanremo Junior, la bolognese Sara La Verde in semifinale: "Ha bisogno del supporto della sua città"

Ama la musica di Mahmood, ha 10 anni, frequenta la quinta elementare dell’istituto Tambroni, è bolognese e da qualche anno studia canto alla scuola dell’Antoniano: Sara La Verde sta gareggiando nella 13sima edizione di SanremoJunior con il brano di Arisa Meraviglioso amore mio. E' in semifinale ed entro stasera si saprà se andrà oltre. "Ha bisogno del supporto della sua città - dice papà Salvatore, che con orgoglio dà aggiornamenti sullo stato della competizione canora arrivata ormai alle ultime fasi - ha superato brillantemente le selezioni regionali dell'Emilia-Romagna e Veneto e oggi affronterà le semifinali nazionali".

"Sta vivendo questa esperienza con tantissima energia e tanta emozione, ma è molto a sua agio sul palco. Stamattina siamo a teatro per le semifinali. Se dovesse superarle, per lei stasera ci sarà la finale nazionale". E allora in bocca al lupo a Sara!