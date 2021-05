Sardine in campo per aiutare i circoli Arci: parte la nuova raccolta fondi

Secondo evento delle piantine in vendita per la campagna di Crowdfunding. L'obiettivo è sostenere i circoli Arci rimasti chiusi per gran parte del secondo lockdown

Tornano le piantine delle sardine in piazza e per quest'anno l'obiettivo dichiarato è di raccogliere fondi per il sostegno dei circoli Arci, in un momento di profonda difficoltà dovuto al lungo stop.

La campagna è stata lanciata oggi, in vista dell'appuntamento della prossima settimana, previsto per il 22 maggio. Disponibili all'acquisto ci sono una pianta aromatica o una dipladenia, al costo/donazione rispettivamente di 8 e dieci Euro, che poi andranno a comporre un motivo in piazza Maggiore al termine della raccolta fondi.

L'anno scorso l'iniziativa ha permesso di raccogliere circa 60mila euro per sostenere 150 eventi culturali, mentre quest'anno la campagna è orientata a supportare i 130 circoli Arci presenti a Bologna e nell'area metropolitana.

i circoli infatti, a differenza delle attività di ristorazione che comunque sono state falcidiate dagli stop and go dovuti alle norme anti-covid, non hanno mai riaperto del tutto dall'inizio del secondo lockdown.

Insieme a 6000sardine e ARCI è confermata la partnership con Dynamo Velostazione, che coordinerà le consegne a emissioni zero, e Cucine Popolari che fornirà ristoro ai pedalatori.

“Ci auguriamo - ha dichiarato Vigneri - che la città risponda all’appello perché i circoli Arci come tutti gli spazi sociali e culturali del nostro territorio sono un bene comune, un patrimonio di spazi, persone e relazioni di cui mai come oggi dobbiamo prenderci cura”.

Sabato 22 maggio le piante acquistate verranno disposte sul “crescentone” per una grande scenografia di pixel-art, dopodiché potranno essere ritirate dai donatori nei 20 circoli Arci sparsi nei sei quartieri e in provincia con una rete che si allarga da Imola a San Giovanni in Persiceto.