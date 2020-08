Caos sui viali: lancia sassi su macchine e bus e poi si spoglia completamente

I Carabinieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri (erano passate da poco le 17) lungo viale Carlo Pepoli, fra Porta Saragozza e Porta San Felice, dove un giovane ha cominciato a raccogliere i sampietrini da terra per poi scagliarli contro automobili e autobus in transito. Il risultato è stato il danneggiamento dei vetri di quattro bus di linea. Diverse le segnalazioni di passanti che hanno descritto la scena e visto diverse auto dei Carabinieri.

Ma non si ferma qui: si spoglia completamente ed è così, senza veli, che gli uomini dell'Arma lo trovano al loro arrivo. Alla vista dei Carabinieri inveisce anche contro di loro e quando si avvicinano usano lo spray per calmarlo e bloccarlo. Portato all'Ospedale con l'ambulanza, è stato poi sedato e sottoposto ad esami tossicologici. Previsti accertamenti psichiatrici. Il giovane è stato comunque denunciato per resistenza e danneggiamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery