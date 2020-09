Rifiuta identificazione e ferisce una carabiniera: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un ventenne ghanese, senza fissa dimora, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali.

È successo ieri pomeriggio, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 è stata informata che un giovane si stava aggirando in via Tignano con fare sospetto. Individuato poco dopo da una pattuglia dei Carabinieri di Sasso Marconi, il giovane ha raccolto da terra un bastone, mostrandosi minaccioso e contrario all’identificazione. Coadiuvati da un’altra pattuglia dell’Arma, giunta in ausilio da Casalecchio di Reno, i militari sono riusciti a bloccare il soggetto, identificandolo nel ventenne ghanese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi, nel tentativo di dileguarsi, ha ferito una Carabiniera alla mano che, medicata dai sanitari del 118, ha riportato sette giorni di prognosi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il ventenne è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la giornata odierna. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane ghanese è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.