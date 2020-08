Doppio assalto ai bancomat nella notte: colpite filiali a Sasso e San Lazzaro

Ladri in azione al postamat di Sasso. Con un assalto esplosivo questa notte ignoti hanno fatto esplodere lo sportello di via Porrettana 162. Il furto si è consumato la scorsa notte, intorno alle 2. Ignota ancora la quantità di denaro asportata e sul fatto stanno indagando i carabinieri della locale stazione, unitamente al Radiomobile di Borgo Panigale e al nucleo investigazioni scientifiche.

Poco più tardi, dall'altra parte della provincia a San Lazzaro, è toccato invece a un bancomat lungo via Aldo Moro, una traversa della via Emilia, a essere preso di mira da due ladri, che però nella fuga hanno lasciato andare il bottino, circa 50mila euro. Da stabilire se i due episodi siano collegati o meno. un particolare di rilievo è come le tecniche usate nei due 'colpi' siano state differenti: se nel primo caso i malviventi sono ricorsi alla consueta 'marmotta' esplosiva, nel secondo caso di è trattato di una doppia esplosione con effrazione all'interno.