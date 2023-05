Sasso Marconi, territorio martoriato dalle frane

Alberi in strada, carreggiate squarciate e distruzione. Se l'acqua ha smesso di infuriare, sono le frane a destare le principali preoccupazioni nel territorio bolognese. Il terreno bagnato è infatti profondamente instabile in più zone. Tra gli smottamenti più grossi quello avvenuto ieri a Sasso Marconi che ha anche devastato la storica trattoria in via Ganzole . Poco più in là un’altra frana, tra Marzabotto e Monzuno, è arrivata fino sull’A1 rendendo necessaria una riduzione delle corsie e causando lunghissime code verso Firenze.